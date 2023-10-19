Байден анонсував виділення допомоги палестинцям та застеріг ХАМАС від її крадіжки

Про це заявив президент США Джо Байден, передає Politico.

"Ці гроші підуть на підтримку понад 1 мільйона палестинців, переміщених в результаті конфлікту, включаючи надзвичайні потреби в секторі Газа", - заявив він.

Байден застеріг ХАМАС від спроб перенаправити допомогу, заявивши, що при спробі втручання допомога припиниться.

"Якщо ХАМАС перенаправить або вкраде допомогу, вони ще раз продемонструють, що їх не турбує благополуччя палестинського народу, і на практиці це закінчиться. Це позбавить міжнародне співтовариство можливості надати цю допомогу ", - сказав президент.

Байден додав, що він розмовляв з членами ізраїльського Кабінету міністрів, щоб домовитися про доставку гуманітарної допомоги мирним жителям в Газі.