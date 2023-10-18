Байден оголосив, що проситиме конгрес схвалити "безпрецедентний" пакет допомоги Ізраїлю

Про це написав репортер WSJ Кен Томас.

"Пізніше цього тижня я збираюся попросити у конгресу Сполучених Штатів безпрецедентний пакет підтримки для оборони Ізраїлю. Ми збираємося повністю забезпечити "Залізний купол", - заявив Байден.

Водночас президент США заявив, що Ізраїль погодився, що гуманітарна допомога може надходити в Газу з Єгипту.

"США однозначно виступають за захист цивільного життя під час конфлікту", - сказав Байден і додав, що люди у Газі потребують їжі, води, ліків та притулку.

"Сьогодні я попросив ізраїльський кабінет, з яким я зустрічався сьогодні вранці протягом деякого часу, погодитися на доставку життєво необхідної гуманітарної допомоги цивільним у Газі", - додав Байден.