Байден оголосив, що проситиме конгрес схвалити "безпрецедентний" пакет допомоги Ізраїлю
Президент США Джо Байден впродовж цього тижня планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони
Про це написав репортер WSJ Кен Томас.
"Пізніше цього тижня я збираюся попросити у конгресу Сполучених Штатів безпрецедентний пакет підтримки для оборони Ізраїлю. Ми збираємося повністю забезпечити "Залізний купол", - заявив Байден.
Водночас президент США заявив, що Ізраїль погодився, що гуманітарна допомога може надходити в Газу з Єгипту.
"США однозначно виступають за захист цивільного життя під час конфлікту", - сказав Байден і додав, що люди у Газі потребують їжі, води, ліків та притулку.
"Сьогодні я попросив ізраїльський кабінет, з яким я зустрічався сьогодні вранці протягом деякого часу, погодитися на доставку життєво необхідної гуманітарної допомоги цивільним у Газі", - додав Байден.
- Уранці 18 жовтня Байден прибув до Ізраїлю й провів зустріч з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу. За словами Байдена, удар по лікарні "Аль-Ахлі" у Газі завдав не ЦАХАЛ.
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