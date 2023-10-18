Президент США Байден прибув до Ізраїлю

Про це інформує The Times of Israel.

В чорному костюмі президент США Джо Байден спустився з літака, де на нього чекали прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху, президент Іцхак Герцог, посол Ізраїлю в США Майкл Герцог і тимчасова повірена у справах США Стефані Галлетт.

Байден та Нетаньягу обійнялися.

"Вони посміхаються під час тривалої розмови поза літаком, а настрій здається відносно легким і позитивним", - коментує агенція.

Зустріч не супроводжується звичайною розкішшю, які зазвичай пов’язані з візитом президента США.

Раніше повідомлялося про відкладення поїздки Байдена від офіційного представника Білого дому.

Що передувало

У вівторок, 17 жовтня, бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.

В Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі. 18 жовтня о 03:53 в Бейруті кілька протестувальників штурмували офіс ООН та підпалювали його.

Президент США Джо Байден планував зустрітись з королем Йорданії, головами Палестини та Єгипту в Аммані у середу, 18 жовтня, проте скасував поїздку через оголошення жалоби в Палестині за загиблими під час атаки по лікарні в Газі.