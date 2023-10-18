Президент США Байден прибув до Ізраїлю
Уранці 18 жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден прибув до Ізраїлю, коли ХАМАС заявив про ізраїльський удар про лікарні в Газі
Про це інформує The Times of Israel.
В чорному костюмі президент США Джо Байден спустився з літака, де на нього чекали прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху, президент Іцхак Герцог, посол Ізраїлю в США Майкл Герцог і тимчасова повірена у справах США Стефані Галлетт.
Байден та Нетаньягу обійнялися.
"Вони посміхаються під час тривалої розмови поза літаком, а настрій здається відносно легким і позитивним", - коментує агенція.
Зустріч не супроводжується звичайною розкішшю, які зазвичай пов’язані з візитом президента США.
Раніше повідомлялося про відкладення поїздки Байдена від офіційного представника Білого дому.
Що передувало
У вівторок, 17 жовтня, бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.
В Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі. 18 жовтня о 03:53 в Бейруті кілька протестувальників штурмували офіс ООН та підпалювали його.
Президент США Джо Байден планував зустрітись з королем Йорданії, головами Палестини та Єгипту в Аммані у середу, 18 жовтня, проте скасував поїздку через оголошення жалоби в Палестині за загиблими під час атаки по лікарні в Газі.
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