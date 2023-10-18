Байден відклав візит в Йорданію через оголошення жалоби в країні, - Білий дім
Президент США Джо Байден мав зустрітись з королем Йорданії, головами Палестини та Єгипту в Аммані, але скасував поїздку через оголошення жалоби в Палестині за загиблими під час атаки по лікарні в Газі
Про це повідомив офіційний представник Білого дому, передає Укрінформ.
"Після консультації з королем Йорданії Абдаллою II, а також з огляду на жалобу, оголошену президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, президент Байден відкладе свою поїздку до Йорданії та заплановану зустріч із цими двома лідерами та президентом Єгипту Сісі", - заявляє представник Білого дому.
Президент США Джо Байден висловив глибокі співчуття з приводу невинних жертв вибуху в госпіталі на території сектору Гази та побажав якнайшвидшого одужання пораненим, йдеться у повідомленні.
Найближчим часом він планує провести особисту консультацію з лідерами арабських країн та продовжуватиме регулярні й безпосередні контакти з країнами й надалі, зазначили в адміністрації США.
Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен інформував, що президент США Джо Байден мав відвідати Ізраїль та Йорданію у середу, 18 жовтня.
- У вівторок, 17 жовтня, бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.
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