Байден відклав візит в Йорданію через оголошення жалоби в країні, - Білий дім

Про це повідомив офіційний представник Білого дому, передає Укрінформ.

"Після консультації з королем Йорданії Абдаллою II, а також з огляду на жалобу, оголошену президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, президент Байден відкладе свою поїздку до Йорданії та заплановану зустріч із цими двома лідерами та президентом Єгипту Сісі", - заявляє представник Білого дому.

Президент США Джо Байден висловив глибокі співчуття з приводу невинних жертв вибуху в госпіталі на території сектору Гази та побажав якнайшвидшого одужання пораненим, йдеться у повідомленні.

Найближчим часом він планує провести особисту консультацію з лідерами арабських країн та продовжуватиме регулярні й безпосередні контакти з країнами й надалі, зазначили в адміністрації США.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен інформував, що президент США Джо Байден мав відвідати Ізраїль та Йорданію у середу, 18 жовтня.