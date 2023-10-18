У країнах Близького Сходу та Північної Африки спалахнули протести після атаки по лікарні в Газі

Про це повідомляє Al Jazeera.

Принаймні в шести містах Ірану виникли протести після атаки на лікарню в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей.

В Тегерані демонстранти рушили від міської площі Палестини до посольства Франції, де вони скандували проти насильства.

У Стамбулі протестувальники намагались штурмом увійти до консульства Ізраїлю, але турецька поліція розігнала натовп і перекрила територію. Як зазначає Al Jazeera, протест був організований комуністичною партією Туреччини.

Вранці середи, 18 жовтня, єгиптяни виходять на вулиці Каїру та містах обурені ударом по лікарні у Газі. Єгипетські опозиційні партії протестують перед посольством США в Каїрі. В демонстраціях беруть участь кілька діячів політичних і громадських рухів. У Гізі десятки людей вийшли на демонстрацію. Вони засуджують Ізраїль.

У ліванському Авкарі, передмісті Бейрута, протестувальники розмахували національними прапорами Палестини та вигукували гасла на підтримку жителів Гази біля посольства США.

Ізраїльське видання Times of Israel повідомляє, що 18 жовтня 03:53 ранку в Бейруті кілька протестувальників штурмують в офіс ООН та підпалюють його.