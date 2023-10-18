У країнах Близького Сходу та Північної Африки спалахнули протести після атаки по лікарні в Газі
Увечері вівторка, 17 жовтня, в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі
Про це повідомляє Al Jazeera.
Принаймні в шести містах Ірану виникли протести після атаки на лікарню в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей.
В Тегерані демонстранти рушили від міської площі Палестини до посольства Франції, де вони скандували проти насильства.
У Стамбулі протестувальники намагались штурмом увійти до консульства Ізраїлю, але турецька поліція розігнала натовп і перекрила територію. Як зазначає Al Jazeera, протест був організований комуністичною партією Туреччини.
Вранці середи, 18 жовтня, єгиптяни виходять на вулиці Каїру та містах обурені ударом по лікарні у Газі. Єгипетські опозиційні партії протестують перед посольством США в Каїрі. В демонстраціях беруть участь кілька діячів політичних і громадських рухів. У Гізі десятки людей вийшли на демонстрацію. Вони засуджують Ізраїль.
У ліванському Авкарі, передмісті Бейрута, протестувальники розмахували національними прапорами Палестини та вигукували гасла на підтримку жителів Гази біля посольства США.
Ізраїльське видання Times of Israel повідомляє, що 18 жовтня 03:53 ранку в Бейруті кілька протестувальників штурмують в офіс ООН та підпалюють його.
- У вівторок, 17 жовтня, бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.
- Президент США Джо Байден мав зустрітись з королем Йорданії, головами Палестини та Єгипту в Аммані 18 жовтня, але скасував поїздку через оголошення жалоби в Палестині за загиблими під час атаки по лікарні в Газі.
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