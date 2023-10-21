Ізраїль вночі завдав ударів по військових об'єктах Хезболли

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь на ракетні атаки терористичного угруповання на Ізраїль.

За даними армії оборони Ізраїлю, цілі включали "серію військових об’єктів, які використовуються організацією для оперативних потреб" і пускову установку протитанкових ракет, спрямовану на атаки по Ізраїлю.

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"ЦАХАЛ готовий до будь-яких сценаріїв у різних секторах і продовжуватиме діяти заради безпеки ізраїльських громадян", - написали військові.