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Знищені тунелі, командні пункти та ключові фахівці: ЦАХАЛ повідомив про результати обстрілів Гази

21 жовтня, 2023 субота
02:48
Світ ізраїльські солдати

ЦАХАЛ каже, що знищив численні командні центри ХАМАС, підземну інфраструктуру та старшого інженера, який розробляв зброю та безпілотники

Про це повідомляє The Times of Israel.

Палестинські терористи в секторі Газа продовжували обстрілювати південь Ізраїлю ракетами, а ізраїльські ВПС завдали ударів по об’єктах ХАМАС.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що впродовж дня завдала ударів по численних командних центрах ХАМАС та підземній інфраструктурі, а також знищила старшого інженера ХАМАС Махмуда Сабіха. Він очолював підрозділ, який розробляв зброю для ХАМАС, безпілотники, і "обмінювався знаннями з іншими терористичними групами на Близькому Сході".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант здійснив вечірній візит до району збору ЦАХАЛу поблизу кордону з Газою та "уважно спостерігав за готовністю сил до розширення кампанії", повідомили в його офісі.

Десятки тисяч військових зібрані біля кордону з Сектором Гази та очікують наземного наступу Ізраїлю на Сектор Гази.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Байден заявив, що Ізраїль має знищити терористичне угруповання ХАМАС, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.

17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування. 18 жовтня  Байден прибув до Ізраїлю й провів зустріч з Нетаньягу. За словами Байдена, удар по лікарні "Аль-Ахлі" у Газі завдав не ЦАХАЛ.

18 жовтня Байден заявив, що США направлять $100 млн як гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі й на Західному березі. Він також планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном.

ХАМАС звільнив двох заручників, захоплених під час вторгнення 7 жовтня та масових вбивств в ізраїльських громадах. Американські громадянки Джудіт і Наталі Раанан повернулися в Ізраїль і мали возз’єднатися зі своїми родичами на військовій базі.

Ізраїль
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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