Байден: ХАМАС потрібно знищити, але має бути палестинська влада і держава

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CBS.

На запитання, чи повинен ХАМАС бути повністю ліквідований, Байден відповів: "Так". Водночас він додав, що потрібно зберегти палестинську владу.

"Потрібен шлях до палестинської держави. Цей шлях, який називається "рішенням про дві держави", був політикою США протягом десятиліть. Він передбачає створення незалежної держави поруч з Ізраїлем для 5 мільйонів палестинців, які живуть у Газі та на Західному березі річки Йордан", - сказав президент США.

Він також додав, що зараз це не зробиться, але Ізраїль розуміє, що значна частина палестинців не поділяє погляди ХАМАСу та Хезболли.

На його думку, після нападу ХАМАС Ізраїль мусив рішуче відреагувати. Водночас лідер США вважає, що захоплення Ізраїлем сектору Газа стало б "великою помилкою"

"Ізраїль переслідує групу людей, які вчинили варварство, що за своїми наслідками не поступається Голокосту. І тому я думаю, що Ізраїль повинен відповісти. Вони повинні переслідувати ХАМАС. ХАМАС - це купка боягузів. Вони ховаються за спинами цивільних. Я впевнений - ізраїльтяни зроблять все, що в їхніх силах, щоб уникнути вбивства невинних цивільних осіб", - наголосив Байден.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Ранком неділі, 15 жовтня, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні.

В Ізраїлі вперше за усю історію евакуювали ціле місто. Заступниця мера міста Елад Калімі повідомила, що майже дві третини населення вже покинули місто, а ще декілька тисяч зроблять це найближчим часом.