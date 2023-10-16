Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Байден: ХАМАС потрібно знищити, але має бути палестинська влада і держава

Байден: ХАМАС потрібно знищити, але має бути палестинська влада і держава

16 жовтня, 2023 понедiлок
08:59
Світ Джо Байден ООН

Президент США Джо Байден заявив, що терористичне угруповання ХАМАС має знищити Ізраїль, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CBS.

На запитання, чи повинен ХАМАС бути повністю ліквідований, Байден відповів: "Так". Водночас він додав, що потрібно зберегти палестинську владу.

"Потрібен шлях до палестинської держави. Цей шлях, який називається "рішенням про дві держави", був політикою США протягом десятиліть. Він передбачає створення незалежної держави поруч з Ізраїлем для 5 мільйонів палестинців, які живуть у Газі та на Західному березі річки Йордан", - сказав президент США.

Він також додав, що зараз це не зробиться, але Ізраїль розуміє, що значна частина палестинців не поділяє погляди ХАМАСу та Хезболли.

На його думку, після нападу ХАМАС Ізраїль мусив рішуче відреагувати. Водночас лідер США вважає, що захоплення Ізраїлем сектору Газа стало б "великою помилкою"

"Ізраїль переслідує групу людей, які вчинили варварство, що за своїми наслідками не поступається Голокосту. І тому я думаю, що Ізраїль повинен відповісти. Вони повинні переслідувати ХАМАС. ХАМАС - це купка боягузів. Вони ховаються за спинами цивільних. Я впевнений - ізраїльтяни зроблять все, що в їхніх силах, щоб уникнути вбивства невинних цивільних осіб", - наголосив Байден.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Ранком неділі, 15 жовтня, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні. 

В Ізраїлі вперше за усю історію евакуювали ціле місто. Заступниця мера міста Елад Калімі повідомила, що майже дві третини населення вже покинули місто, а ще декілька тисяч зроблять це найближчим часом.

Ізраїль
Палестина
Джо Байден
США
Читайте також:
Осінь, дощ
15 жовтня, 2023 неділя
Україну чекають дощі, вітер і мокрий сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко
Сі Цзіньпін і Путін
14 жовтня, 2023 субота
Пекін зрозумів, що ставку його нових двох фашистських друзів, Ірану та Росії, побито, - Піонтковський
Україна прапор
14 жовтня, 2023 субота
Українська держава мусить переглянути підхід до своїх громадян: канадський дипломат Ващук на форумі Via Carpatia
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
16 жовтня
09:06
За день до свого 77-річчя померла акторка популярних американських сіткомів Сюзанна Сомерс
08:45
З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт зі 155 українцями
З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт зі 155 українцями
08:35
Матеуш Моравецький
Моравецький заявив про готовність до створення нового уряду Польщі
08:35
обстріл, ППО
Повітряні сили за ніч знищили 2 ворожі ракети Х-59 та 11 "шахедів"
08:28
Німеччина уряд
Німеччина готується депортувати з країни прихильників ХАМАСу
08:17
Ексклюзив
Ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення, - начальник МВА
08:16
Оновлено
знищена техніка окупантів
Літак, гелікоптер, десятки бронемашин і 860 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
08:05
РФ ударила по Дніпропетровщині ракетами, реактивною та важкою артилерією, є влучання
08:02
ракета
Окупанти вночі атакували Полтавщину: постраждали троє людей, серед них - дитина
07:38
Джо Байден
Байден заявив про готовність США одночасно підтримувати Україну у війні проти Росії та Ізраїль у війні проти ХАМАСу
07:32
Прапор Ізраїлю перед ЛОВА
Армія Ізраїлю заявила про удар по Хезболлі в Лівані
07:01
Аналітика
OTP Bank
Список спонсорів війни. Як він формується та чому звідти зник угорський OTP Bank
06:58
ЗСУ
Спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки, - ISW
06:01
Антоніу Гутерреш
Гутерреш: гуманітарна допомога Газі та звільнення заручників мають здійснюватися безумовно, а не бути предметом обговорень
00:47
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
ЦАХАЛ заявив, що ліквідував старшого командира ХАМАС на півдні Гази
00:22
Євроcoюз ЄС
Євросоюз засудив ХАМАС
00:07
Ексклюзив
Прем'єра фільму "Церква без Христа"
В Україні відбулася прем'єра фільму "Церква без Христа" про необхідність заборони РПЦ
2023, неділя
15 жовтня
23:30
соцмережа Х (Твіттер)
Австралія оштрафувала соцмережу Х на $386 тисяч
23:30
Оновлено
вибори у Польщі
Парламентські вибори у Польщі: згідно із першим екзитполом, опозиційні партії мають 53,2% й здатні сформувати уряд, а референдум провалився
22:54
ЗСУ збили Мі-8
Сили оборони збили російський вертоліт Мі-8
22:44
На Миколаївщині діти підірвалися на міні, коли гралися у полі: загинув хлопчик
22:06
Прапор США
Голосування за нового спікера Палати представників США відбудеться 17 жовтня
21:51
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував зустрічі із партнерами наступного тижня щодо підтримки України
21:43
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
Росіяни вивели у Чорне море 3 ракетоносії: кількість "калібрів" може сягати до 20 ракет
21:36
Ентоні Блінкен
Блінкен анонсував відкриття пропускного пункту між Газою та Єгиптом
21:16
Володимир Зеленський
Україна максимально посилить ППО перед зимою, - Зеленський
21:08
вибори у Польщі
Вибори у Польщі: регіони, де більше прихильників опозиції, дають рекордну явку
21:03
Ізраїль обстріл
Близько 200 українців вивезли із Ізраїлю та Гази, евакуація триває, - Зеленський
20:48
Ван Ї
Глава МЗС Китаю назвав дії Ізраїлю "колективним покаранням народу Гази"
20:44
Ексклюзив
Йосиф Зісельс
Лауреатом премії імені Станіслава Вінценза став Йосиф Зісельс
20:41
евакуація
На Донеччині планують евакуацію родин із дітьми із Торецької та Мар’їнської громад
20:28
ООН
У штаб-квартиру ООН в Лівані поцілила ракета
20:26
Ізраїль кібуца Кфар-Аза
Кількість загиблих у Газі зросла до 2330, а в Ізраїлі - до 1300, - CNN
20:25
Ексклюзив
санкції проти РФ
"Це ідеологічна плутанина, яка нікуди нас не виведе": політик Ауштрявічус щодо пропозиції ЄС ввести "паспорти демократії" для російських опозиціонерів
19:42
кіт
На столичних Березняках поліція затримала чоловіка, який бив об асфальт безпритульного кота
19:29
окупанти в Криму
На Авдіївському напрямку окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії, - Генштаб
18:59
ХАМАС напав на Ізраїль
ЦАХАЛ вбили ключового командира ХАМАС, причетного до нападу на кібуци
18:42
Ексклюзив
російські військові окупанти
Збільшення кількості "м'ясних штурмів" біля Авдіївки: військовий Варченко про тактику російської армії
18:35
Джейк Салліван
Новий пакет допомоги для Ізраїлю та України значно перевищуватиме $2 мільярди, - Салліван
18:18
Інтерв’ю
Джо Байден
Вирок ХАМАСу вже підписано, так само як і Ірану, - Піонтковський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV