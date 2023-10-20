Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна в Ізраїлі ХАМАС звільнив двох американок, яких тримав у заручницях

ХАМАС звільнив двох американок, яких тримав у заручницях

20 жовтня, 2023 п'ятниця
21:37
Війна в Ізраїлі ХАМАС напав на Ізраїль

Збройне формування ХАМАС звільнило двох громадянок США, матір та доньку, яких утримувало у заручницях: жінок передали Червоному Хресту

Про це угруповання повідомило у соцмережах.  

"У відповідь на зусилля Катару, бригади "Аль-Кассам" звільнили двох американських громадян (матір і її дочку) з гуманітарних міркувань, а також, щоб довести американському народу і всьому світу, що заяви Байдена і його фашистської адміністрації є неправдивими і безпідставними", - йдеться у повідомленні ХАМАСу. 

Видання СNN зазначає, що жінок передали Червоному Хресту. Мати та дочку відпустили через поганий стан здоров'я матері. 

Наразі представники США та Ізраїлю не коментували оприлюднену ХАМАСом інформацію. 

  • Раніше депутат кнесету від партії "Наш дім Ізраїль" Євген Сова зазначив, що повідомлення про те, що їхні рідні перебувають у руках ХАМАСу, отримали 199 ізраїльських родин.
  • Кардинал П’єрбаттіста Піццабалла, патріарх Єрусалима, заявив 16 жовтня, що готовий обміняти себе на ізраїльських дітей, яких ХАМАС взяв у заручники й утримує в Газі.
  • 17 жовтня ХАМАС почав оприлюднювати відео з полоненими, на одному з яких видно, як молода жінка отримує медичну допомогу після операції з переломаною кісткою руки. Ізраїль та Франція засудили цей вчинок.
  • Пізніше після напружених переговорів, в яких брали участь представники США, Ізраїлю та Катару, ХАМАС заявив про свою готовність відпустити полонених цивільних заручників. 
Ізраїль
Джо Байден
США
Хамас
Читайте також:
вертоліт Мі-8МТВ.
20 жовтня, 2023 п'ятниця
Хорватія передала Україні вертольоти Мі-8
19 жовтня, 2023 четвер
Корабель ВМС США перехопив ракети й дрони, запущені з Ємену в бік Ізраїлю, - Пентагон
19 жовтня, 2023 четвер
ЗСУ висадились на лівому березі Дніпра та прорвали оборону ворога, - ISW
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.74
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
20 жовтня
22:52
Джим Джордан
Республіканці більше не висуватимуть Джордана на посаду спікера Конгресу США
22:34
Бельгія
Теракт у Брюсселі: міністр юстиції Бельгії йде у відставку
22:21
Верховна Рада
Заборона релігійних організацій, пов'язаних із РФ: хто з нардепів не підтримав законопроєкт, - рух Чесно
22:20
Сергій Суровікін
Суровікін більше не очолює Повітряно-космічні сили РФ: ЗМІ назвали наступника
21:50
Ексклюзив
ізраїльські солдати
Операція Ізраїлю в Газі буде проходити в три етапи, - воєнкорка Сампан
21:50
Білий дім
Білий дім подав запит до Конгресу на виділення $100 млрд на військову допомогу, з них $61 млрд - для України
21:13
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Сі Цзіньпін не хоче воювати з Заходом, але від Путіна відмовитись не готовий, - Клімкін
21:11
Ілюстративне фото
Росія ракетою влучила в дачний кооператив у Кривому Розі: загинув чоловік
21:04
Мілорад Додік
США запровадили санкції проти соратників проросійського діяча Боснії Додіка
20:57
Оновлено
"Ворскла" vs "Шахтар"
"Зоря" здійснила камбек проти "Оболоні": розклад і результати всіх матчів 11-го туру УПЛ
20:54
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Мобільний зв'язок в умовах блекаутів: оператори розповіли про рівень готовності
20:51
OPINION
Юрій Гудименко
Не думайте, що РПЦ в Україні вже заборонили
20:45
Огляд
Вбивці квіткової повні
Простір "Териконів" та "Вбивць квіткової повні": що подивитися на вихідних
20:42
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Авдіївка може стати другим Бахмутом з точки зору втрат противника. Воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем
20:39
ПриватБанк
Не працюватимуть картки, термінали та банкомати: в ніч на 21 жовтня ПриватБанк проведе регламентні роботи
20:09
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Сили оборони відбили близько 23 атак на Куп'янському напрямку, - Генштаб
20:07
OPINION
Андрій Пишний
До ПЕПів банки зобов'язані застосовувати ризик-орієнтований підхід
20:03
Анонс
Кінофестиваль Сад пам"яті
Про людей і війну: в Карпатах пройде кінофестиваль "Сад пам’яті"
19:39
водій маршрутки у Червонограді порушив ПДР
В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху
19:15
окупанти крим
Катування, ґвалтування і вбивства цивільних: комісія ООН оприлюднила звіт про воєнні злочини РФ в Україні
19:15
Аналітика
Блекаут
Позичені ППО, захист енергооб'єктів від дронів та генератори для мобільних "вишок": як готуються до нового сезону блекаутів
19:10
Іспанія
Неподалік Іспанії виявили російський підводний човен
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 604 дня війни: наступ ЗСУ на лівобережжі Херсонщини та вертольоти Мі-8 від Хорватії
18:52
Відновлення екології України після агресії РФ: міністерка довкілля та ядерної безпеки Німеччини прибула до Києва
18:50
Ексклюзив
Після ATACMS можна розраховувати на ракети більшої дальності, достатньої для ударів по аеродромах, - політолог Кулик
18:50
Ексклюзив
На фото: монумент "Батьківщина-мати"
У Києві відкрили доступ до "Батьківщини-матері": фоторепортаж Еспресо
18:32
окупанти
Росія почала мобілізацію студентів на Луганщині, - Атеш
18:09
Укренерго
Укренерго перейшло на європейські правила міждержавної торгівлі електроенергією
18:08
OPINION
Володимир Омелян
Байден - президент війни, і він вже переміг
18:03
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН відвідав КПП Рафах, щоб домогтися надання гуманітарної допомоги сектору Гази
17:59
Нуссаїр Мазрауї, Баварія, Бундесліга
"Баварія" прийняла рішення стосовно футболіста, який підтримує Палестину
17:58
Кабмін
Уряд скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році
17:53
Справа щодо голови Полтавського ГЗК: перенесений суд, скарга адвокатів і заява підприємства
17:46
Рінат Ахметов і Даріо Срна
Ахметов сказав, що готовий зі мною страждати, - Срна про призначення тренером "Шахтаря"
17:30
окупанти
РФ має ще близько 4 млн артснарядів, - розвідка Естонії
17:30
У найстаршої матері України за рішенням суду заберуть доньку: дівчинка скаржилася на знущання
17:24
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із Шольцом ситуацію на фронті, формулу миру та конференцію з відновлення України
16:46
лисиця
На Дніпропетровщині через війну втричі зросла кількість випадків сказу: постраждали понад 3 тис. людей
16:40
скіфське золото
Колекцію "Скіфське золото" найближчим часом повернуть в Україну, - Мінкульт
16:39
Ексклюзив
Карта. ATACMS
У Defense Express назвали головне завдання Atacms на полі бою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV