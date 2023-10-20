ХАМАС звільнив двох американок, яких тримав у заручницях

Про це угруповання повідомило у соцмережах.

"У відповідь на зусилля Катару, бригади "Аль-Кассам" звільнили двох американських громадян (матір і її дочку) з гуманітарних міркувань, а також, щоб довести американському народу і всьому світу, що заяви Байдена і його фашистської адміністрації є неправдивими і безпідставними", - йдеться у повідомленні ХАМАСу.

Видання СNN зазначає, що жінок передали Червоному Хресту. Мати та дочку відпустили через поганий стан здоров'я матері.

Наразі представники США та Ізраїлю не коментували оприлюднену ХАМАСом інформацію.