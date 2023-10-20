ХАМАС звільнив двох американок, яких тримав у заручницях
Збройне формування ХАМАС звільнило двох громадянок США, матір та доньку, яких утримувало у заручницях: жінок передали Червоному Хресту
Про це угруповання повідомило у соцмережах.
"У відповідь на зусилля Катару, бригади "Аль-Кассам" звільнили двох американських громадян (матір і її дочку) з гуманітарних міркувань, а також, щоб довести американському народу і всьому світу, що заяви Байдена і його фашистської адміністрації є неправдивими і безпідставними", - йдеться у повідомленні ХАМАСу.
Видання СNN зазначає, що жінок передали Червоному Хресту. Мати та дочку відпустили через поганий стан здоров'я матері.
Наразі представники США та Ізраїлю не коментували оприлюднену ХАМАСом інформацію.
- Раніше депутат кнесету від партії "Наш дім Ізраїль" Євген Сова зазначив, що повідомлення про те, що їхні рідні перебувають у руках ХАМАСу, отримали 199 ізраїльських родин.
- Кардинал П’єрбаттіста Піццабалла, патріарх Єрусалима, заявив 16 жовтня, що готовий обміняти себе на ізраїльських дітей, яких ХАМАС взяв у заручники й утримує в Газі.
- 17 жовтня ХАМАС почав оприлюднювати відео з полоненими, на одному з яких видно, як молода жінка отримує медичну допомогу після операції з переломаною кісткою руки. Ізраїль та Франція засудили цей вчинок.
- Пізніше після напружених переговорів, в яких брали участь представники США, Ізраїлю та Катару, ХАМАС заявив про свою готовність відпустити полонених цивільних заручників.
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