ХАМАС висловив готовність звільняти цивільних заручників, - NBC

Про це інформує NBC News.

ХАМАС заявив про свою готовність відпустити полонених жінок і дітей, однак визнав, що не має у своєму розпорядженні всіх заручників, яких захопив під час атаки на Ізраїль 10 днів тому, сказали колишній американський посадовець, який дотичний до переговорів.

За словами джерел агенції, частина заручників перебуває на контролі Палестинського ісламського джихаду, іншої групи, що діє в Газі, а інша частина у руках "випадкових громадян Гази, які скористалися ситуацією", сказав експосадовець США. ХАМАС, який має владу над Газою, намагається взяти під свою опіку всіх полонених, але стверджує, що не може цього зробити через постійне бомбардування.

Джерела розповіли про це незабаром після того, як старший представник ХАМАС сказав, що група готова негайно випустити всіх цивільних заручників - як іноземців, так й ізраїльтян - за умови припинення повітряних ударів по Газі. Представник сказав, що ув’язнених можна випустити за годину, якщо Ізраїль погодиться на їхні вимоги. Він заявив, що в Газі немає безпечних місць для їхнього звільнення.

Гершон Баскін, ізраїльський активіст, вважає, це те ж саме, що і повідомлення МЗС Ірану у понеділок. "Я думаю, що це хибний меседж, психологічна війна. Це нічого не означає".

Він сказав, що це неможливо, тому що Ізраїль не дасть жодних обіцянок про припинення атак, і ХАМАС це розуміє. Баскін вважає, що єдиний шлях до угоди - це якщо ХАМАС відпустить жінок, дітей, літніх та хворих людей у замін на палестинських жінок і дітей, які перебувають у Ізраїлі.