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Повідомлення про те, що їхні рідні перебувають у руках ХАМАСу, отримали 199 ізраїльських родин, - депутат кнесету

16 жовтня, 2023 понедiлок
14:35
Війна в Ізраїлі ХАМАС напав на Ізраїль

Депутат кнесету від партії "Наш дім Ізраїль" Євген Сова зазначив, що метою війни є знищення ХАМАСу, як організації, яка загрожує державі Ізраїль

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми ведемо важку війну, яку розпочали відразу після звірячого нападу ХАМАСу. І цю війну ми хочемо довести до кінця. Мета війни - це знищення ХАМАСу, як організації, яка загрожує державі Ізраїль. Наразі немає жодного гуманітарного припинення вогню. Ізраїль взагалі не повинен займатися гуманітарною ситуацією у секторі Гази", - підкреслив Сова.

За його словами, Ізраїль вийшов із сектора Гази у 2005 році, але постачання електрики та води продовжувалися.

"Наше завдання повністю відрізати цю пуповину, щоб ми не відповідали за ситуацію там. Нехай Єгипет перебирає на себе цю функцію. Жодних домовленостей немає, але переговори завжди ведуться. Сьогодні вранці була заява, що 199 ізраїльських сімей отримали повідомлення про те, що їхні рідні перебувають у руках ХАМАСу. Тиск на ХАМАС має бути максимальним. Якщо ХАМАС утримує наших громадян, то чому ми маємо йти на гуманітарні поступки", - наголосив Сова.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Ранком неділі, 15 жовтня, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні. 

В Ізраїлі вперше за усю історію евакуювали ціле місто. Заступниця мера міста Елад Калімі повідомила, що майже дві третини населення вже покинули місто, а ще декілька тисяч зроблять це найближчим часом.






 

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