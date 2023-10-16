Представник Папи Римського у Єрусалимі запропонував обміняти на себе полонених ХАМАСсом ізраїльських дітей
Кардинал П’єрбаттіста Піццабалла, патріарх Єрусалима, заявив 16 жовтня, що готовий обміняти себе на ізраїльських дітей, яких ХАМАС взяв у заручники й утримує в Газі
Про це пише Reuters.
"Я готовий до обміну, до будь-чого, якщо це допоможе звільнити та повернути дітей додому. Без проблем. З мого боку є повна готовність", — сказав він.
Він також наголосив, що у першу чергу необхідно домогтися звільнення заручників, "інакше ескалацію неможливо зупинити".
"Ми готові допомогти, навіть я особисто", - додав патріарх. Однак він підкреслив, що він і його офіс ще не мали прямого контакту з ХАМАСом.
За даними видання, близько 200 ізраїльтян були захоплені в заручники, близько десятка з них діти.
Видання нагадує, що Піццабалла контролює діяльність римо-католиків в Ізраїлі та на палестинських територіях, а також в Йорданії та на Кіпрі, регіоні, де проживає приблизно 300 000 римо-католиків.
- Депутат кнесету від партії "Наш дім Ізраїль" Євген Сова зазначив, що повідомлення про те, що їхні рідні перебувають у руках ХАМАСу, отримали 199 ізраїльських родин.
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