Представник Папи Римського у Єрусалимі запропонував обміняти на себе полонених ХАМАСсом ізраїльських дітей

Про це пише Reuters.

"Я готовий до обміну, до будь-чого, якщо це допоможе звільнити та повернути дітей додому. Без проблем. З мого боку є повна готовність", — сказав він.

Він також наголосив, що у першу чергу необхідно домогтися звільнення заручників, "інакше ескалацію неможливо зупинити".

"Ми готові допомогти, навіть я особисто", - додав патріарх. Однак він підкреслив, що він і його офіс ще не мали прямого контакту з ХАМАСом.

За даними видання, близько 200 ізраїльтян були захоплені в заручники, близько десятка з них діти.

Видання нагадує, що Піццабалла контролює діяльність римо-католиків в Ізраїлі та на палестинських територіях, а також в Йорданії та на Кіпрі, регіоні, де проживає приблизно 300 000 римо-католиків.