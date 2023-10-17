ХАМАС опублікував відео з ізраїльськими полоненими, ЦАХАЛ вважає це психологічним терором

Про це повідомляє The Hill.

ХАМАС починає оприлюднювати відео з полоненими.Вважається, що серед тих, кого ХАМАС захопив у заручники в секторі Газа під час нападу 7 жовтня, були жінки і діти, в тому числі немовлята.

На новому відео, опублікованому в понеділок, видно молоду жінку, яка лежить у ліжку і отримує медичну допомогу. Її руку перев'язують після нещодавньої операції зі стабілізації, ймовірно, зламаної кістки.

На іншому кадрі вона сидить і дивиться в камеру, пояснюючи своє ім'я, вік і те, що її привезли в Газу з південного ізраїльського міста Сдерот після музичного фестивалю Supernova.

"Привіт, я Мія Шем, 21-річна дівчина з міста Шохам. Зараз я перебуваю в Газі", - говорить вона. "Я повернулася рано вранці в суботу з району Сдерота, я була на вечірці. Я була серйозно поранена в руку. Мене відвезли в Газу. Тут, у лікарні, мені зробили операцію на руці, яка тривала три години".

"Вони піклуються про мене, - продовжила вона, - вони лікують мене, дають мені ліки, все добре. Я тільки прошу, щоб мене якнайшвидше повернули додому, до моєї сім'ї, до моїх батьків, до моїх братів і сестер. Будь ласка, заберіть нас звідси якнайшвидше. Будь ласка".

Однак, опубліковане відео Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі назвав "психологічним терором". Про це інформує The Times of Israel.

"Це психологічний терор ХАМАСу проти громадян Ізраїлю. Ми розуміємо, що таких відео буде більше", - заявив Хагарі.

Представник ЦАХАЛу зазначив, що на відео, опублікованих ХАМАСом, "вони намагаються зобразити себе гуманними. Однак вони є жахливою терористичною організацією, відповідальною за вбивства і викрадення немовлят, дітей, чоловіків, жінок і людей похилого віку. Наразі ми розгортаємо всі розвідувальні та оперативні заходи для повернення всіх заручників - включно з Мією".

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Ранком неділі, 15 жовтня, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні.

В Ізраїлі вперше за усю історію евакуювали ціле місто. Заступниця мера міста Елад Калімі повідомила, що майже дві третини населення вже покинули місто, а ще декілька тисяч зроблять це найближчим часом.

17 жовтня місцеві ЗМІ повідомили, що конвої з гуманітарною допомогою рухаються з Єгипту до кордону з Газою.

Ентоні Блінкен інформував, що президент США Джо Байден відвідає Ізраїль та Йорданію у середу, 18 жовтня. В той час Байден заявив, що Ізраїль має знищити терористичне угруповання ХАМАС, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.