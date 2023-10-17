Конвої з гуманітарною допомогою рухаються з Єгипту до кордону з Газою, - ЗМІ

Про це повідомило видання Al-Qahera News, пише CNN.

Літаки з допомогою від Йорданії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Червоного Хреста прибули в Ель-Аріш ще у четвер. Ель-Аріш розташований приблизно за 45 кілометрів від прикордонного переходу Рафах.

Раніше держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що США та Ізраїль погодилися розробити план гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі.

"Сполучені Штати та Ізраїль "погодилися розробити план, який дозволить гуманітарній допомозі від країн-донорів і міжнародних організацій потрапити до цивільних осіб у Газі", — оголосив Блінкен.

Перший американський дипломат зазначив, що США поділяють "занепокоєння Ізраїлю тим, що ХАМАС може захопити або знищити в'їзд в Газу або іншим чином перешкодити потраплянню допомоги до людей, які цього потребують".

Блінкен сказав, що згоду на роботу над планом було зроблено на прохання США, і вони "вітають зобов’язання уряду Ізраїлю працювати над цим планом".