Конвої з гуманітарною допомогою рухаються з Єгипту до кордону з Газою, - ЗМІ
Конвої з гуманітарною допомогою з єгипетського міста Ель-Аріші рухаються до прикордонного переходу Рафах в Газі після того, як США та Ізраїль погодилися розробити план гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі
Про це повідомило видання Al-Qahera News, пише CNN.
Літаки з допомогою від Йорданії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Червоного Хреста прибули в Ель-Аріш ще у четвер. Ель-Аріш розташований приблизно за 45 кілометрів від прикордонного переходу Рафах.
Раніше держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що США та Ізраїль погодилися розробити план гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі.
"Сполучені Штати та Ізраїль "погодилися розробити план, який дозволить гуманітарній допомозі від країн-донорів і міжнародних організацій потрапити до цивільних осіб у Газі", — оголосив Блінкен.
Перший американський дипломат зазначив, що США поділяють "занепокоєння Ізраїлю тим, що ХАМАС може захопити або знищити в'їзд в Газу або іншим чином перешкодити потраплянню допомоги до людей, які цього потребують".
Блінкен сказав, що згоду на роботу над планом було зроблено на прохання США, і вони "вітають зобов’язання уряду Ізраїлю працювати над цим планом".
- Також Блінкен інформував, що президент США Джо Байден відвідає Ізраїль та Йорданію у середу, 18 жовтня.
- В той час Байден заявив, що Ізраїль має знищити терористичне угруповання ХАМАС, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.35 Купівля 37.35Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.5Продаж 40.56
- Актуальне
- Важливе