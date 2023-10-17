Джо Байден 18 жовтня відвідає Ізраїль та Йорданію

Про це повідомляє CNN.

Блінкен оголосив про візит наприкінці більш ніж семигодинної зустрічі з військовим кабінетом Ізраїлю. Остання зупинка держсекретаря в Ізраїлі є частиною його туру сімома країнами Близького Сходу, оскільки Ізраїль, здається, готовий до наземного вторгнення в Газу , а конфлікт загрожує перекинутися на інші частини регіону.

Під час свого візиту до Ізраїлю Байден "почує від Ізраїлю, як він проводитиме свої операції таким чином, щоб звести до мінімуму жертви серед цивільного населення та забезпечити надходження гуманітарної допомоги до мирних жителів Гази у спосіб, який не принесе користі ХАМАС", – сказав Блінкен.

За словами Блінкена, під час свого візиту в середу Байден «знову підтвердить солідарність Сполучених Штатів з Ізраїлем і нашу залізну відданість його безпеці».

"Президент Байден знову дасть зрозуміти, як він однозначно робив після вбивства ХАМАСом понад 1400 людей, у тому числі щонайменше 30 американців, що Ізраїль має право і справді зобов’язаний захищати свій народ від ХАМАС та інших терористів і запобігати майбутньому атак", - сказав Блінкен.

Президент "продовжить тісно співпрацювати з нашими ізраїльськими партнерами, щоб забезпечити звільнення заручників, захоплених ХАМАСом, включаючи чоловіків, жінок, маленьких дітей, тих, хто пережив Голокост, і американських громадян", — сказав Блінкен.

Окрім візиту в Ізраїль у середу, президент також відвідає Йорданію — найближчого важливого союзника США. Там він зустрінеться з критичною групою лідерів Близького Сходу, включаючи короля Йорданії Абдаллу II, президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі та президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса, повідомляє Білий дім.

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки, сказав журналістам, що основна увага під час візиту Байдена в Йорданію буде зосереджена на гуманітарній допомозі на тлі поглиблення кризи.

За словами Кірбі, вся поїздка триватиме "впродовж одного дня".

Напередодні Байден заявив, що Ізраїль має знищити терористичне угруповання ХАМАС, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Ранком неділі, 15 жовтня, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні.

В Ізраїлі вперше за усю історію евакуювали ціле місто. Заступниця мера міста Елад Калімі повідомила, що майже дві третини населення вже покинули місто, а ще декілька тисяч зроблять це найближчим часом.