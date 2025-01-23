У лютому третя група добровольців Українського легіону в Польщі підпише контракти з ЗСУ
Наприкінці лютого третя група українців, які проживають за кордоном, підпишуть контракти із ЗСУ та приєднаються до Українського легіону
Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар кореспондентові Укрінформу.
За його словами, до групи увійдуть також ті українці, які не встигли прибути до Любліна під час підписання контрактів другою 10 січня.
Боднар зазначив, що очікується продовження позитивного тренду збільшення кількості людей за кордоном, які підпишуть контракти зі Збройними Силами України.
Посол також зауважив, що важливо посилити інформаційну кампанію, щоб про роботу рекрутингового центру у Любліні знали якомога більше громадян України за кордоном.
- Друга група українців, які перебувають за кордоном, зголосилася приєднатися до Сил оборони й 10 січня підписала контракти з ЗСУ.
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