У Польщі контракт із ЗСУ підписала друга група добровольців Українського легіону, серед них кілька жінок

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Скільки людей цього разу підписали контракти, керівництво Українського легіону не озвучує, однак стверджує, що це вдвічі більше, ніж минулого разу – 12 листопада 2024 року. Серед добровольців є три жінки.

За словами генерального консула України в Любліні Олега Куця, після підписання перших контактів до рекрутингового центру був сплеск анкет. Зараз їх близько 1300.

"Розширилася географія охочих вступити до легіону. Тепер це не тільки українці з європейських країн. Теж примітно, що сьогодні маємо кількох жінок", – сказав Куць журналістам.

Представник командування Українського легіону Петро Горкуша уточнив, що жінки виявили бажання проходити службу в Українському легіоні на посадах медичних працівників та у підрозділах звʼязку.

Добровольці, які сьогодні долучилися до Сил оборони, – з Польщі, Чехії, Литви, Словаччини, Данії Німеччини. Наймолодшому з них 20 років, найстаршому 55, уточнює видання.