У Польщі контракт із ЗСУ підписала друга група добровольців Українського легіону, серед них кілька жінок
Друга група українців, які перебувають за кордоном, зголосилася приєднатися до Сил оборони й 10 січня підписала контракти з ЗСУ
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Скільки людей цього разу підписали контракти, керівництво Українського легіону не озвучує, однак стверджує, що це вдвічі більше, ніж минулого разу – 12 листопада 2024 року. Серед добровольців є три жінки.
За словами генерального консула України в Любліні Олега Куця, після підписання перших контактів до рекрутингового центру був сплеск анкет. Зараз їх близько 1300.
"Розширилася географія охочих вступити до легіону. Тепер це не тільки українці з європейських країн. Теж примітно, що сьогодні маємо кількох жінок", – сказав Куць журналістам.
Представник командування Українського легіону Петро Горкуша уточнив, що жінки виявили бажання проходити службу в Українському легіоні на посадах медичних працівників та у підрозділах звʼязку.
Добровольці, які сьогодні долучилися до Сил оборони, – з Польщі, Чехії, Литви, Словаччини, Данії Німеччини. Наймолодшому з них 20 років, найстаршому 55, уточнює видання.
- 3 жовтня 2024 року на базі консульства України в Любліні відкрили Український легіон.
- На початку листопада стало відомо, що рекрутинговий центр отримав заявки понад 500 українців з 30 країн для участі в Легіоні.
- 12 листопада перша група добровольців з Українського легіону підписала контракти з ЗСУ.
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