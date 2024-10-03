Український легіон розпочав набір добровольців у Любліні

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Перший рекрутинговий центр відкрили у польському Любліні на базі українського Консульства. Він працюватиме щоденно з 09:00 до 17:00 щоденно. Консультації та супровід в оформленні надаватимуть понад 15 співробітників центру - офіцерів ЗСУ, відряджених з України.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк зазначив, що на місці діє військово-лікарська комісія (ВЛК). Після оформлення підготовка добровольців відбуватиметься на полігоні, який розгорнула польська сторона.

За словами Гаврилюка, Україна забезпечила форму та тилове забезпечення, а польські партнери - озброєння і техніку.

Процес рекрутингу відбувається через подання заявок на офіційному сайті Українського легіону або через консульства та посольства. Після опрацювання заявок персонал рекрутингового центру зв'язується з кандидатами для проведення попередньої бесіди, уточнення даних та визначення посад.

Кандидатів, які мають українські паспорти, запрошують до рекрутингового центру на співбесіду з командиром, під час якої визначають посаду, перевіряють документи та видають направлення на медичний огляд.

Якщо медкомісія пройшла успішно, доброволець отримує дату підписання контракту, зазвичай через два тижні після завершення усіх перевірок.

"Після підписання контракту добровольці вирушають на полігон для проходження навчання, яке триватиме 35 днів. В подальшому військовослужбовці можуть бути направлені на підвищення навичок на одну з європейських баз НАТО ще на кілька місяців", - додав Іван Гаврилюк.

У Міноборони зазначили, що за перші дні відкриття центру рекрутингу в Любліні надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт і ще 58 - через консульські установи.