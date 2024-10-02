У Польщі заявили про "надто малу" кількість охочих приєднатися до Українського легіону

Про це він заявив в етері Wirtualna Polska.

Косіняк-Камиш пояснив, що Польща не відповідає за набір людей до Українського легіону: у межах компетенції його держави - навчання й підготовка військових.

"Ми готові до цього навчання, але кількість осіб, яка мала зголоситися з українського боку, є замалою. Декларації з українського боку були такі, що це буде дуже велика кількість, з якої може навіть бути сформована одна бригада, тобто кілька тисяч осіб. Але немає стільки охочих", - сказав очільник міноборони Польщі.

Водночас він додав: польська сторона підготувалася до тренування Українського легіону відповідно до безпекової угоди Києва й Варшави. За словами Косіняка-Камиша, Польща від початку повномасштабної війни підготувала на своїй території понад 20 тис. українських військових.

Що передувало

9 липня міністр оборони Рустем Умєров звернувся до українців, які перебувають у країнах ЄС, і закликав добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.

11 липня стало відомо, що кілька тисяч українців, які перебувають у Польщі, зареєструвалися для участі в Українському легіоні.

19 липня повідомлялось, до військового підрозділу Українського легіону, що мають оснастити й підготувати в Польщі згідно з безпековою двосторонньою угодою з Києвом, набиратимуть громадян у консульських установах України на польській території.