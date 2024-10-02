У Польщі заявили про "надто малу" кількість охочих приєднатися до Українського легіону
Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш стверджує, що Варшава готова навчати військових з Українського легіону, однак наразі кількість охочих вступити до нього є "занадто малою"
Про це він заявив в етері Wirtualna Polska.
Косіняк-Камиш пояснив, що Польща не відповідає за набір людей до Українського легіону: у межах компетенції його держави - навчання й підготовка військових.
"Ми готові до цього навчання, але кількість осіб, яка мала зголоситися з українського боку, є замалою. Декларації з українського боку були такі, що це буде дуже велика кількість, з якої може навіть бути сформована одна бригада, тобто кілька тисяч осіб. Але немає стільки охочих", - сказав очільник міноборони Польщі.
Водночас він додав: польська сторона підготувалася до тренування Українського легіону відповідно до безпекової угоди Києва й Варшави. За словами Косіняка-Камиша, Польща від початку повномасштабної війни підготувала на своїй території понад 20 тис. українських військових.
Що передувало
9 липня міністр оборони Рустем Умєров звернувся до українців, які перебувають у країнах ЄС, і закликав добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.
11 липня стало відомо, що кілька тисяч українців, які перебувають у Польщі, зареєструвалися для участі в Українському легіоні.
19 липня повідомлялось, до військового підрозділу Українського легіону, що мають оснастити й підготувати в Польщі згідно з безпековою двосторонньою угодою з Києвом, набиратимуть громадян у консульських установах України на польській території.
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