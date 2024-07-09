Умєров закликав громадян, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону
У вівторок, 9 липня, міністр оборони Рустем Умєров звернувся до українців, які перебувають у країнах ЄС, і закликав добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ
Про це у Telegram повідомляє Міністерство оборони України.
Рустем Умєров відзначив, що угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, — це новий важливий крок у зміцненні обороноздатності обох держав.
За словами міністра оборони, одним з ключових положень цієї угоди є створення Українського легіону. Це спеціальний добровольчий підрозділ, який тренуватиметься на території Польщі для захисту нашої Батьківщини.
"Наші добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн ЄС. Легіон буде оснащений найкращим обладнанням від наших міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою. Українці, які перебувають у Польщі та інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
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Міноборони наголосило, що ця ініціатива демонструє непохитну підтримку і солідарність з боку наших європейських партнерів.
"Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги!", - наголосив Рустем Умєров.
- 8 липня у Варшаві президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.
- Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що двостороння угода про безпеку з Україною майже готова і вона на "99%" буде підписана ще до саміту у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.
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