Умєров закликав громадян, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону

Про це у Telegram повідомляє Міністерство оборони України.

Рустем Умєров відзначив, що угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, — це новий важливий крок у зміцненні обороноздатності обох держав.

За словами міністра оборони, одним з ключових положень цієї угоди є створення Українського легіону. Це спеціальний добровольчий підрозділ, який тренуватиметься на території Польщі для захисту нашої Батьківщини.

"Наші добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн ЄС. Легіон буде оснащений найкращим обладнанням від наших міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою. Українці, які перебувають у Польщі та інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У документі є надзвичайно важливі пункти: Княжицький про безпекову угоду з Польщею

Міноборони наголосило, що ця ініціатива демонструє непохитну підтримку і солідарність з боку наших європейських партнерів.

"Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги!", - наголосив Рустем Умєров.