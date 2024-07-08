У Варшаві розпочалась зустріч Зеленського з Туском

Про це повідомляє Офіс президента.

Як зазначили в Офісі президента, спершу Володимир Зеленський особисто зустрінеться з Дональдом Туском, а згодом у розширеному складі за участі делегацій.

"Заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Також обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час зустрічі сторони підпишуть угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, а після - поспілкуються з представниками ЗМІ.

"Наполегливість і мужність. Ці слова найкраще описують ставлення Зеленського у битві за безпечну Україну та безпечну Європу. Ви завжди можете розраховувати на нас у цій боротьбі", - написав Туск на своїй сторінці у соцмережі Х, вітаючи початок зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.