Планують створити до осені: Defense Express про формування у РФ військ безпілотних систем

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо створення у РФ військ безпілотних систем, то противник мавпує те, що ми вже зробили. Таке повідомлення від росіян говорить, що ця ідея у них тільки у зародку. Щонайменше вони планують створити цей рід військ до осені, якраз десь через 9 місяців. У РФ цей процес лише тільки на початковому етапі в той час, як Україна оголосила рік тому про створення Сил безпілотних систем. А з червня 2024 року такі Сили в Україні вже функціонують та завдають відчутних ударів противнику",- зауважив військовий експерт.

За його словами, створення такого роду військ пов'язане зі зміною ведення бойових дій. Слід нагадати, що Україна є лідером у цій справі, і, крім того, є сподівання що це лідерство буде збережене певний час, щонайменше до нашої перемоги.

"Росія сьогодні обмежена у створені безпілотних систем, тому що відключена від передових технологічних напрацювань. Водночас Україна отримала доступ до систем, що виготовляють західні партнери, а також активно розвиває власні можливості з розробки нових безпілотних систем та удосконалення тих, що вже діють. Ми вже були свідками боїв, які проводилися як повітряними безпілотними системами, так і наземними засобами", - резюмував Валерій Рябих.

Про Сили безпілотних систем

У лютому президент України Володимир Зеленський видав указ про створення в Україні Сил безпілотних систем ЗСУ.

Кабінет Міністрів 7 травня підтримав проєкт указу президента, напрацьований спільно Міністерством оборони та Генштабом про створення в ЗСУ окремого роду військ - Сил безпілотних систем.

Ініціатори створення Сил безпілотних систем наголошують, що таке рішення продиктоване тим величезним впливом, який ці системи мають на перебіг бойових подій.

Володимир Зеленський 25 червня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ.

20 серпня Кабмін схвалив законопроєкт, який законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем та виділив 24 млрд грн на закупівлю БПЛА для Сил безпеки й оборони.

Верховна Рада проголосувала за ухвалення відповідного законопроєкту 3 вересня.

Президент України Володимир Зеленський 16 вересня підписав законопроєкт № 11507 про включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил Збройних сил України.