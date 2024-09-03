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ВР проголосувала за закон про створення Сил безпілотних систем

Ольга Бабишена
3 вересня, 2024 вiвторок
14:36
Війна з Росією Верховна Рада

Верховна Рада України у вівторок, 3 вересня, проголосувала за закон, який унормовує створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ

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Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко. 

За зміни до закону  "Про Збройні Сили України" проголосували  294 депутати. Відтак, до закону про ЗСУ включили статтю про створення окремого роду сил ЗСУ - Сил безпілотних систем. 

"Актуальний проєкт, який унормовує нормативно-правову базу для створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ, затверджує  штатні посади для роботи з дронами, тренування, систематизації досвіду й масштабування виробництва", - написала Геращенко. 

Про Сили безпілотних систем

У лютому президент України Володимир Зеленський видав указ про створення в Україні Сил безпілотних систем ЗСУ.

Кабінет Міністрів 7 травня підтримав проєкт указу президента, напрацьований спільно Міністерством оборони та Генштабом про створення в ЗСУ окремого роду військ - Сил безпілотних систем.

Ініціатори створення Сил безпілотних систем наголошують, що таке рішення продиктоване тим величезним впливом, що його ці системи мають на перебіг бойових подій. 

"Дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки - це також дрони", - зазначав президент України.

Володимир Зеленський 25 червня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ.

20 серпня Кабмін схвалив законопроєкт, який законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем та виділив 24 млрд грн на закупівлю БПЛА для Сил безпеки й оборони. 

Теги:
Верховна Рада
військові
ВРУ
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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