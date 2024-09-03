ВР проголосувала за закон про створення Сил безпілотних систем
Верховна Рада України у вівторок, 3 вересня, проголосувала за закон, який унормовує створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ
Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.
За зміни до закону "Про Збройні Сили України" проголосували 294 депутати. Відтак, до закону про ЗСУ включили статтю про створення окремого роду сил ЗСУ - Сил безпілотних систем.
"Актуальний проєкт, який унормовує нормативно-правову базу для створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ, затверджує штатні посади для роботи з дронами, тренування, систематизації досвіду й масштабування виробництва", - написала Геращенко.
Про Сили безпілотних систем
У лютому президент України Володимир Зеленський видав указ про створення в Україні Сил безпілотних систем ЗСУ.
Кабінет Міністрів 7 травня підтримав проєкт указу президента, напрацьований спільно Міністерством оборони та Генштабом про створення в ЗСУ окремого роду військ - Сил безпілотних систем.
Ініціатори створення Сил безпілотних систем наголошують, що таке рішення продиктоване тим величезним впливом, що його ці системи мають на перебіг бойових подій.
"Дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки - це також дрони", - зазначав президент України.
Володимир Зеленський 25 червня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ.
20 серпня Кабмін схвалив законопроєкт, який законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем та виділив 24 млрд грн на закупівлю БПЛА для Сил безпеки й оборони.
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