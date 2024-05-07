Уряд підтримав указ Зеленського про створення Сил безпілотних систем
Кабмін на засіданні 7 травня підтримав проєкт указу президента України про створення окремого роду військ у ЗСУ – Сил безпілотних систем
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Він назвав це рішення уряду стратегічним кроком для України в умовах загрози з боку РФ.
"Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі", - написав Умєров.
За його словами, для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання уряду відповідний законопроєкт.
"Створення Сил безпілотних систем сприятиме посиленню нашої обороноздатності", - резюмував міністр.
- 6 лютого президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів із залученням Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за підсумками внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки й оборони України.
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