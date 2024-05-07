Уряд підтримав указ Зеленського про створення Сил безпілотних систем

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він назвав це рішення уряду стратегічним кроком для України в умовах загрози з боку РФ.

"Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі", - написав Умєров.

За його словами, для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання уряду відповідний законопроєкт.

"Створення Сил безпілотних систем сприятиме посиленню нашої обороноздатності", - резюмував міністр.