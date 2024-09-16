Зеленський підписав указ про включення Сил безпілотних систем у структуру ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський 16 вересня підписав законопроєкт № 11507 про включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил Збройних сил України
Про це йдеться в картці законопроєкту.
Так, 16 вересня 2024 року відповідний документ був повернутий до Верховної Ради з підписом від Президента України.
Сили безпілотних систем - це перший в світі рід військ, що використовує в своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні / підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи.
Про Сили безпілотних систем
У лютому президент України Володимир Зеленський видав указ про створення в Україні Сил безпілотних систем ЗСУ.
Кабінет Міністрів 7 травня підтримав проєкт указу президента, напрацьований спільно Міністерством оборони та Генштабом про створення в ЗСУ окремого роду військ - Сил безпілотних систем.
Ініціатори створення Сил безпілотних систем наголошують, що таке рішення продиктоване тим величезним впливом, який ці системи мають на перебіг бойових подій.
"Дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки - це також дрони", - зазначав президент України.
Володимир Зеленський 25 червня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ.
20 серпня Кабмін схвалив законопроєкт, який законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем та виділив 24 млрд грн на закупівлю БПЛА для Сил безпеки й оборони.
Верховна Рада проголосувала за ухвалення відповідного законопроєкту 3 вересня.
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