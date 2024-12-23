Росія зранку 23 грудня знову запустила по Україні дрони
У понеділок, 23 грудня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed з півночі
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