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Ексклюзив

Економіст Пендзин назвав обсяг макроекономічного фінансування, який потрібен Україні у 2025 році

Ірена Моляр
23 грудня, 2024 понедiлок
20:11
Економіка Бізнес, економіка під час війни

Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу, зауважив, що макроекономічного фінансування Україні вистачить до кінця 2025 року

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Нам для того, щоб звести наступний рік, треба $38 млрд макроекономічного фінансування, тобто це близько 1,6 трлн грн, щоб прожити 2025 рік. Дякуючи нашим партнерам, країнам G7, ми отримаємо доходи від заморожених російських активів. Україна отримає $50 млрд кредиту, який буде погашатися за рахунок коштів від доходів з заморожених російських кредитів", - зазначив економіст.

За його словами, цих грошей вистачить для забезпечення України у повному обсязі макрофінансової допомоги, тобто йдеться про ці $38 млрд, і десь на пів року, аби закрити воєнно-технічні потреби для того, щоб боронити нашу державу.

"Міністр фінансів України та прем'єр-міністр України говорили, що у нас на 2025 рік повністю закриті фінансування соціальних потреб і приблизно до половини року закриті всі вимоги щодо воєнно-технічного співробітництва. Як буде далі – залежатиме від перших основних дій адміністрації новообраного президента США та його поведінки щодо підтримки України, тобто це те, що стосується воєнно-технічного співробітництва. Макроекономічного фінансування нам вистачить до кінця 2025 року", - резюмував Олег Пендзин.

 

 

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Теги:
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Новини
Україна
бюджет
G7
Війна з Росією
США
допомога Україні
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