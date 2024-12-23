Економіст Пендзин назвав обсяг макроекономічного фінансування, який потрібен Україні у 2025 році

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Нам для того, щоб звести наступний рік, треба $38 млрд макроекономічного фінансування, тобто це близько 1,6 трлн грн, щоб прожити 2025 рік. Дякуючи нашим партнерам, країнам G7, ми отримаємо доходи від заморожених російських активів. Україна отримає $50 млрд кредиту, який буде погашатися за рахунок коштів від доходів з заморожених російських кредитів", - зазначив економіст.

За його словами, цих грошей вистачить для забезпечення України у повному обсязі макрофінансової допомоги, тобто йдеться про ці $38 млрд, і десь на пів року, аби закрити воєнно-технічні потреби для того, щоб боронити нашу державу.

"Міністр фінансів України та прем'єр-міністр України говорили, що у нас на 2025 рік повністю закриті фінансування соціальних потреб і приблизно до половини року закриті всі вимоги щодо воєнно-технічного співробітництва. Як буде далі – залежатиме від перших основних дій адміністрації новообраного президента США та його поведінки щодо підтримки України, тобто це те, що стосується воєнно-технічного співробітництва. Макроекономічного фінансування нам вистачить до кінця 2025 року", - резюмував Олег Пендзин.