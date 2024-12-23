Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна отримала $1,1 млрд від МВФ. Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF", - зазначив він.

За інформацією прем'єра, кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету.

Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже $9,8 млрд, додав Шмигаль.

"Вдячні Міжнародному валютному фонду за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни", - резюмував він.