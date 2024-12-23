Україна отримала $1,1 млрд від МВФ
На українські рахунки надійшов шостий транш від МВФ у розмірі $1,1 млрд
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Україна отримала $1,1 млрд від МВФ. Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF", - зазначив він.
За інформацією прем'єра, кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету.
Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже $9,8 млрд, додав Шмигаль.
"Вдячні Міжнародному валютному фонду за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни", - резюмував він.
- У Міжнародному валютному фонді розробили два сценарії розвитку економіки України в залежності від того, як довго триватиме війна. За найкритичнішим прогнозом, війна триватиме до середини 2026 року.
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