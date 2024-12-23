Партизани "Атеш" зафіксували в Криму переміщення росіянами техніки й боєприпасів

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Агенти зафіксували в районі Північного Чорноморського району склади боєприпасів і техніки, а також маршрути переміщення та розташування російського особового складу.

"Атеш" підкреслює, що ворог залучає солдатів термінової служби для охорони зазначених обʼєктів.

"Внаслідок частіших ударів Сил оборони України, окупанти все частіше використовують старі склади, що вже не функціонують, для зберігання техніки та боєприпасів. Це призводить до значних проблем із логістикою на півострові", - додають партизани.