Партизани "Атеш" зафіксували в Криму переміщення росіянами техніки й боєприпасів
Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму переміщують техніку й боєприпаси через страх українських ударів
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Агенти зафіксували в районі Північного Чорноморського району склади боєприпасів і техніки, а також маршрути переміщення та розташування російського особового складу.
"Атеш" підкреслює, що ворог залучає солдатів термінової служби для охорони зазначених обʼєктів.
"Внаслідок частіших ударів Сил оборони України, окупанти все частіше використовують старі склади, що вже не функціонують, для зберігання техніки та боєприпасів. Це призводить до значних проблем із логістикою на півострові", - додають партизани.
- 21 грудня учасники партизанського руху "Атеш" зафіксували перекидання бойової техніки росіян на Курахівський напрямок.
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