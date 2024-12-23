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Партизани "Атеш" зафіксували в Криму переміщення росіянами техніки й боєприпасів

Дар'я Куркіна
23 грудня, 2024 понедiлок
17:24
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму переміщують техніку й боєприпаси через страх українських ударів

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Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Агенти зафіксували в районі Північного Чорноморського району склади боєприпасів і техніки, а також маршрути переміщення та розташування російського особового складу.

"Атеш" підкреслює, що ворог залучає солдатів термінової служби для охорони зазначених обʼєктів.

"Внаслідок частіших ударів Сил оборони України, окупанти все частіше використовують старі склади, що вже не функціонують, для зберігання техніки та боєприпасів. Це призводить до значних проблем із логістикою на півострові", - додають партизани.

 

  • 21 грудня учасники партизанського руху "Атеш" зафіксували перекидання бойової техніки росіян на Курахівський напрямок.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
військові
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
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