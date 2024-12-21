Партизани зафіксували перекидання бойової техніки росіян на Курахівський напрямок

Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram.

Зазначається, що на трасі М-4 агент "Атеш" зафіксував рух колони важкої бойової техніки в напрямку Ростова-на-Дону. У її складі були помічені танки Т-72, БМП-2 і МТЛБ.

"Окупанти перекидають усі доступні ресурси на Донеччину, де продовжують зазнавати катастрофічних втрат. А російські військовослужбовці, опозиційно налаштовані до путінського режиму, свідомо саботують накази свого командування", - додали в партизанському русі.