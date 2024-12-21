Партизани зафіксували перекидання бойової техніки росіян на Курахівський напрямок
Учасники партизанського руху "Атеш" зафіксували перекидання бойової техніки росіян на Курахівський напрямок
Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram.
Зазначається, що на трасі М-4 агент "Атеш" зафіксував рух колони важкої бойової техніки в напрямку Ростова-на-Дону. У її складі були помічені танки Т-72, БМП-2 і МТЛБ.
"Окупанти перекидають усі доступні ресурси на Донеччину, де продовжують зазнавати катастрофічних втрат. А російські військовослужбовці, опозиційно налаштовані до путінського режиму, свідомо саботують накази свого командування", - додали в партизанському русі.
- Раніше партизани "Атеш" повідомляли, що військові командири РФ відмовляються залучати підлеглих у штурми на Херсонщині.
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