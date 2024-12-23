В Україні 23 грудня запровадили аварійні відключення світла

Про це повідомили ДТЕК, КМВА та обленерго регіонів.

У ДТЕК заявили, що екстрені відключення електроенергії запроваджені в Києві, у Київській, Дніпропетровській, Донецькій областях за розпорядженням Укренерго - через складну ситуацію в енергосистемі.

"У зв’язку із складною ситуацією в енергосистемі країни через наслідки обстрілів Російською Федерацією в Києві застосовуються графіки аварійних відключень електроенергії", - зазначили в Київській міській військовій адміністрації.

Також про аварійні відключення поінформували на Житомирщині, Полтавщині (2 черги до 16:00), Чернігівщині, Черкащині та Кіровоградщині.