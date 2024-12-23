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Оновлено

В Україні 23 грудня запровадили аварійні відключення світла

Дар'я Куркіна
23 грудня, 2024 понедiлок
15:08
Суспільство світло

У понеділок, 23 грудня, у містах України запровадили екстрені відключення електроенергії

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Про це повідомили ДТЕК, КМВА та обленерго регіонів.

У ДТЕК заявили, що екстрені відключення електроенергії запроваджені в Києві, у Київській, Дніпропетровській, Донецькій областях за розпорядженням Укренерго - через складну ситуацію в енергосистемі.

"У зв’язку із складною ситуацією в енергосистемі країни через наслідки обстрілів Російською Федерацією в Києві застосовуються графіки аварійних відключень електроенергії", - зазначили в Київській міській військовій адміністрації.

Також про аварійні відключення поінформували на Житомирщині, Полтавщині (2 черги до 16:00), Чернігівщині, Черкащині та Кіровоградщині.

  • З 16 грудня Укренерго запровадило уніфіковані графіки для всієї країни, аби вони були однаковими для усіх українських міст.

 

Теги:
Новини
Україна
Енергія
Економіка
графік вимкнення світла
Енергетика
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