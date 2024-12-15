"Світла стане більше": з 16 грудня по всій Україні діятимуть однакові графіки стабілізаційних відключень
З понеділка, 16 грудня, Укренерго запроваджує уніфіковані графіки для всієї країни. Вони будуть однакові для усіх українських міст
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Там зазначили, що з новими графіками кількість часу зі світлом збільшиться.
"Тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою. По всій країні кожну групу поділили на дві підгрупи. Тож, коли вимикати всю групу не потрібно, обленерго може вимкнути лише пів групи і більш точно розподілити навантаження на енергосистему", - розповіли в ДТЕК.
Водночас у компанії наголосили: у разі аварії або якщо росіяни знову пошкодять лінії електропередач, графіки для цього регіону будуть змінені.
- 12 грудня Міністерство енергетики затвердило оновлену "Інструкцію про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії".
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