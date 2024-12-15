"Світла стане більше": з 16 грудня по всій Україні діятимуть однакові графіки стабілізаційних відключень

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Там зазначили, що з новими графіками кількість часу зі світлом збільшиться.

"Тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою. По всій країні кожну групу поділили на дві підгрупи. Тож, коли вимикати всю групу не потрібно, обленерго може вимкнути лише пів групи і більш точно розподілити навантаження на енергосистему", - розповіли в ДТЕК.

Водночас у компанії наголосили: у разі аварії або якщо росіяни знову пошкодять лінії електропередач, графіки для цього регіону будуть змінені.