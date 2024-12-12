В Укренерго розповіли про нову схему відключень світла

В Укренерго пояснили, як працюватимуть нові правила.

Для побутових споживачів

Для побутових споживачів кожна черга графіків погодинних відключень (ГПВ) буде додатково розділена на дві підчерги – для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області.

"Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато – диспетчером може бути віддана команда на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги – якщо 2 черг замало", – пояснили в Укренерго.

Також нова інструкція також передбачає, що на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хв.

Крім того, ГПВ в усіх областях будуть уніфіковані з дотриманням принципів рівномірності. Кожна група споживачів у кожній області отримає чіткий час, коли заходи обмеження будуть застосовуватись щодо неї, з урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

В Укренерго наголосили, що оскільки впродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо – остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. За це, як і раніше, відповідатимуть обленерго.

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Для промисловості та бізнесу

Для промислових споживачів посилять контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП). Так, якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП – обленерго мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж.

Водночас оператор системи передачі має застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.

В Укренерго додали, що наразі всі оператори системи розподілу адаптують свої графіки до нових вимог.