Укренерго 12 грудня застосовуватиме одну та дві черги вимкнень світла
Завтра, 12 грудня, обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів в Україні діятимуть із 07:00 до 22:00
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Так, із 07:00 до 08:00 діятиме одна черга відключень, із 08:00 до 19:00 – дві черги, а з 19:00 до 22:00 – одна черга.
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватимуть із 07:00 до 22:00.
У компанії наголосили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
"Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго.
Українців також закликали ощадливо споживати електроенергію, коли світло з’являється за графіком.
- Раніше повідомлялося, що у середу, 11 грудня енергетики застосовуватимуть для населення в Україні одну та дві черги відключень світла.
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