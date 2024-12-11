Укренерго 12 грудня застосовуватиме одну та дві черги вимкнень світла

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, із 07:00 до 08:00 діятиме одна черга відключень, із 08:00 до 19:00 – дві черги, а з 19:00 до 22:00 – одна черга.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватимуть із 07:00 до 22:00.

У компанії наголосили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

"Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго.

Українців також закликали ощадливо споживати електроенергію, коли світло з’являється за графіком.