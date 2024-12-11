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Укренерго 12 грудня застосовуватиме одну та дві черги вимкнень світла

Катерина Ганжа
11 грудня, 2024 середа
17:25
Енергетика світло

Завтра, 12 грудня, обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів в Україні діятимуть із 07:00 до 22:00

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Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, із 07:00 до 08:00 діятиме одна черга відключень, із 08:00 до 19:00 – дві черги, а з 19:00 до 22:00 – одна черга.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватимуть із 07:00 до 22:00.

У компанії наголосили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

"Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго. 

Українців також закликали ощадливо споживати електроенергію, коли світло з’являється за графіком.

  • Раніше повідомлялося, що у середу, 11 грудня енергетики застосовуватимуть для населення в Україні одну та дві черги відключень світла. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
графік вимкнення світла
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