Одна та дві черги: Укренерго оприлюднило графіки вимкнень світла 11 грудня
У середу енергетики застосовуватимуть для населення в Україні одну та дві черги відключень світла. Обмеження діятимуть також для промисловості й бізнесу
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Так, із 07:00 до 08:00 для побутових споживачів діятиме одна черга відключень, із 08:00 до 20:00 — дві черги, а з 20:00 до 22:00 — одна.
Обмеження потужності для промисловості та бізнесу застосовуватимуть із 07:00 до 22:00.
Причиною тимчасового запровадження обмежень названо пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
"Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в Укренерго.
Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
- Обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів в Україні 10 грудня діють із 07:00 до 22:00.
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