Укренерго 10 грудня застосовуватиме одну та дві черги вимкнень світла
Обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів в Україні 10 грудня діятимуть із 07:00 до 22:00
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Так, із 07:00 до 08:00 діятиме одна черга відключень, із 08:00 до 19:00 — дві черги, а з 19:00 до 22:00 — одна черга вимкнень.
Для промисловості та бізнесу обмеження потужності застосовуватимуть із 07:00 до 22:00.
Причиною тимчасового запровадження обмежень названо пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
"Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в Укренерго.
Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
- 9 грудня у Києві та області, на Одещині та Дніпропетровщині графіки вимкнення світла діють до 20:00.
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