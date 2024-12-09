Укренерго 10 грудня застосовуватиме одну та дві черги вимкнень світла

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, із 07:00 до 08:00 діятиме одна черга відключень, із 08:00 до 19:00 — дві черги, а з 19:00 до 22:00 — одна черга вимкнень.

Для промисловості та бізнесу обмеження потужності застосовуватимуть із 07:00 до 22:00.

Причиною тимчасового запровадження обмежень названо пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в Укренерго.

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.