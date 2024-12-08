Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла в Україні 9 грудня
У понеділок, 9 грудня, у низці регіонів України діятимуть графіки вимкнення електроенергії - для побутових споживачів з 08:00 до 19:00
Про це повідомляє Укренерго.
Завтра, 9 грудня, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- для побутових споживачів: 08:00 - 19:00 - одна черга відключень,
- для промисловості та бізнесу - 07:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності.
"Завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада", – йдеться в повідомленні.
В Укренерго також наголосили, що ремонтні роботи тривають – енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
- У неділю, 8 грудня, графіки відключень електроенергії для побутових користувачів застосовувалися з 14:00 до 18:00.
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