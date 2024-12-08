Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла в Україні 9 грудня

Про це повідомляє Укренерго.

Завтра, 9 грудня, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів: 08:00 - 19:00 - одна черга відключень,

для промисловості та бізнесу - 07:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності.

"Завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада", – йдеться в повідомленні.

В Укренерго також наголосили, що ремонтні роботи тривають – енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.