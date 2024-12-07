Відключень світла 8 грудня буде менше: Укренерго оприлюднило графіки

Про це повідомляє Укренерго.

Так, завтра з 14:00 до 18:00 діятиме одна черга відключень побутових споживачів. Для промисловості й бізнесу обмеження потужності застосовуватимуть із 09:00 до 19:00.

"Завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада", – йдеться в повідомленні.

В Укренерго також наголосили, що ремонтні роботи тривають – енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.