Відключень світла 8 грудня буде менше: Укренерго оприлюднило графіки
У неділю, 8 грудня, графіки відключень електроенергії для побутових користувачів застосовуватимуть з 14:00 до 18:00
Про це повідомляє Укренерго.
Так, завтра з 14:00 до 18:00 діятиме одна черга відключень побутових споживачів. Для промисловості й бізнесу обмеження потужності застосовуватимуть із 09:00 до 19:00.
"Завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада", – йдеться в повідомленні.
В Укренерго також наголосили, що ремонтні роботи тривають – енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
- Енергетики застосовуватимуть у суботу, 7 грудня, лише одну чергу відключень побутових споживачів від електроенергії.
- Актуальне
- Важливе