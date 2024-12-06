Світла 7 грудня буде більше: Укренерго оприлюднило графіки вимкнень
Енергетики застосовуватимуть у суботу лише одну чергу відключень побутових споживачів від електроенергії
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Так, із 09:00 до 20:00 діятиме лише одна черга відключень побутових споживачів. Для промисловості й бізнесу обмеження потужності застосовуватимуть із 08:00 до 21:00.
Причиною тимчасового посилення обмежень названо пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - зазначили у компанії.
Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
- 6 грудня енергетики застосовують в Україні одну та дві черги відключень побутових споживачів від електроенергії.
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