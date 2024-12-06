Світла 7 грудня буде більше: Укренерго оприлюднило графіки вимкнень

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, із 09:00 до 20:00 діятиме лише одна черга відключень побутових споживачів. Для промисловості й бізнесу обмеження потужності застосовуватимуть із 08:00 до 21:00.

Причиною тимчасового посилення обмежень названо пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - зазначили у компанії.

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.