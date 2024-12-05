Одна та дві черги: як вимикатимуть світло в Україні 6 грудня
У п'ятницю енергетики застосовуватимуть в Україні одну та дві черги відключень побутових споживачів від електроенергії
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Так, для побутових споживачів із 06:00 до 07:00 діятиме одна черга відключень, із 07:00 до 20:00 — дві черги, а з 20:00 до 22:00 — одна черга вимкнень.
Для промисловості та бізнесу обмеження потужності діятимуть із 05:00 до 23:00.
Причиною тимчасового посилення обмежень названо пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - зазначили у компанії.
Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
- 5 грудня в Україні діють аналогічні графіки вимкнень світла.
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