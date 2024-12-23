Трамп зберігатиме невизначену позицію щодо врегулювання війни, зараз його заяви не несуть загроз Україні, - політолог Саакян

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У Трампа формується простір його можливостей і його позиція. Бо зараз у команді Трампа намагаються зрозуміти, з чого їм стартувати, куди рухатися. Трамп до останнього моменту, я певен в цьому, не буде займати якоїсь жорсткої форми, весь час буде жонглювати цими кубиками і не складати їх в якусь конкретну позицію. Заяви будуть суперечити одна одній. Тому що згідно з цілою низкою інсайдерів з його оточення, з минулого його пришестя і нинішнього, і його недругів, і навпаки його друзів - всі говорять про те, що він зациклений на мисленні угодами, він до всього підходить як до угоди", - зазначив він.

Олег Саакян зауважив, що Трамп принципово зберігатиме стратегічну невизначеність своєї позиції.

"А один з принципів угоди - це недомовлено нічого, поки недомовлено все. Тобто всі пункти в угоді можуть рухатися праворуч, ліворуч, мінятися цифри, змінюватися в залежності від того, до якого пункту зараз торкаються. І тільки, коли все домовлено, вже тоді є позиція. І тому Трамп буде принципово зберігати оцю от ртутність своєї позиції, вона весь час буде невизначеною, стратегічно невизначеною. При тому, що в тактиці все абсолютно зрозуміло, він не повторює одне і те саме, його цінності зрозумілі, його підходи життєві зрозумілі, його мотивація в завершенні російсько-української війни, те, що він вкладає в це, а це просто припинення бойових дій і перекидання проблеми російсько-української війни - це абсолютно очевидно. Але як він це буде робити, як буде застигати - формуватиметься", - вважає він.

На думку політолога, наразі звужується так званий коридор можливого, де вимушений діяти Трамп: свою позицію заявляє Європа, Росія піднімає ставки, Україна чітко формує свої підходи.

"І відповідно Келлог зараз має їхати в Київ і європейські столиці для того, щоб зрозуміти, з чого можна стартувати - от перший крок, який може зробити Трамп, щоб його не саботували одразу. Щоб не вийшов Макрон і не сказав: "А ми цього робити не будемо", не вийшов Шольц і сказав: "А ми взагалі вже з’їздили до Путіна, ми взагалі інакше хочемо", не вийшла Україна і сказала: "Та ми ніколи в житті на таке не підемо". І відповідно для того, щоб Трамп зміг далі рухатись, щоб перший крок не став кроком просто в прірву, і дав змогу рухатися далі по так званому трампівському плану, якого на правду просто немає і не буде", - сказав Олег Саакян.

Також він зауважив, які позитивні для України моменти у риториці Трампа наразі можна виділити.

"Позитив для України в тому, що перше - кадрові призначення всі на напрямку російсько-української війни варіюються від задовільного до дуже хорошого. І позиції, які зараз Трампом озвучуються, вони не несуть в собі якихось загроз для України, це також дуже показово, що йому доводиться калібрувати свою риторику під американського виборця. А він точно не бачить української крові, він жагає від Росії цих поступок", - додав співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості.