До України прибули перші військові з базованого у Польщі добровольчого легіону
Перший підрозділ Українського легіону, який створили у Польщі, вже прибув до України, де військовослужбовці продовжать навчання
Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар, пише Радіо Свобода.
Зазначається, що 10 січня наступного року інші добровольці підпишуть контракти зі Збройними Силами України й вирушать на полігон у Польщі на навчання.
"Це насправді історія успіху, з якої пробують робити деякі політики або і російська пропаганда негативний факт. Процес, звичайно, ми б хотіли, щоб він ішов швидше, але він йде як йде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною у всіх країнах ЄС, а можливо і за океаном. Стимулювати ми можемо лише добровільним заохоченням, це абсолютно добровільний підрозділ. Наші громадяни, які до нього зголошуються, переконаний, будуть мати відповідну сатисфакцію з гарної підготовки", - заявив посол.
За його словами, навчання перших добровольців-легіонерів продовжиться на українських полігонах.
- Нагадаємо, 3 жовтня на базі Консульства України в Любліні відкрили Український легіон, який розпочав набір добровольців. На початку листопада рекрутинговий центр отримав заявки понад 500 українців з 30 країн для участі в Легіоні.
- Вже 12 листопада перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти зі Збройними Силами України.
- 16 листопада перша група добровольців Українського легіону склала присягу на вірність Україні в одному з навчальних центрів Польщі..
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