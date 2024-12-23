До України прибули перші військові з базованого у Польщі добровольчого легіону

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар, пише Радіо Свобода.

Зазначається, що 10 січня наступного року інші добровольці підпишуть контракти зі Збройними Силами України й вирушать на полігон у Польщі на навчання.

"Це насправді історія успіху, з якої пробують робити деякі політики або і російська пропаганда негативний факт. Процес, звичайно, ми б хотіли, щоб він ішов швидше, але він йде як йде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною у всіх країнах ЄС, а можливо і за океаном. Стимулювати ми можемо лише добровільним заохоченням, це абсолютно добровільний підрозділ. Наші громадяни, які до нього зголошуються, переконаний, будуть мати відповідну сатисфакцію з гарної підготовки", - заявив посол.

За його словами, навчання перших добровольців-легіонерів продовжиться на українських полігонах.