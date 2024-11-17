У Польщі перша група добровольців Українського легіону склала присягу
У суботу, 16 листопада, перша група добровольців Українського легіону склала присягу на вірність Україні в одному з навчальних центрів Польщі
Про це інформує пресслужба Міністерства оборони.
Зазначається, що наразі військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки, який містить вогневу підготовку (зокрема, елементи CQB - Close-quarters battle), тактичну медицину, мінну безпеку, топографію та інші необхідні дисципліни. Тренування проводять досвідчені польські інструктори.
"Для добровольців легіону ця мить особлива, адже їхнє рішення стати на захист України є свідомим і рішучим. Підрозділ формується з високомотивованих воїнів, для яких захист Батьківщини від агресора є справою честі", - підкреслив представник командування легіону Петро Горкуша.
- Нагадаємо, 3 жовтня на базі Консульства України в Любліні відкрили Український легіон, який розпочав набір добровольців. На початку листопада рекрутинговий центр отримав заявки понад 500 українців з 30 країн для участі в Легіоні.
- Вже 12 листопада перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти зі Збройними Силами України.
- Актуальне
- Важливе