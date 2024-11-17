У Польщі перша група добровольців Українського легіону склала присягу

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що наразі військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки, який містить вогневу підготовку (зокрема, елементи CQB - Close-quarters battle), тактичну медицину, мінну безпеку, топографію та інші необхідні дисципліни. Тренування проводять досвідчені польські інструктори.

"Для добровольців легіону ця мить особлива, адже їхнє рішення стати на захист України є свідомим і рішучим. Підрозділ формується з високомотивованих воїнів, для яких захист Батьківщини від агресора є справою честі", - підкреслив представник командування легіону Петро Горкуша.

