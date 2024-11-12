Перша група добровольців з Українського легіону підписала контракти з ЗСУ
У вівторок, 12 листопада, перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти зі Збройними Силами України
Про це інформує Укрінформ.
Зазначається, що процедура підписання контрактів відбулася в рекрутинговому центрі, розгорнутому при генконсульстві України у польському Любліні.
За процедурою керівник рекрутингового центру по черзі просив кожного з добровольців підписати контракт, з якими вони ознайомилися заздалегідь.
За словами представника рекрутингового центру Петра Горкуши, наразі заявки на приєднання до Українського легіону подали вже понад 600 людей.
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