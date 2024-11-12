Перша група добровольців з Українського легіону підписала контракти з ЗСУ

Про це інформує Укрінформ.

Зазначається, що процедура підписання контрактів відбулася в рекрутинговому центрі, розгорнутому при генконсульстві України у польському Любліні.

За процедурою керівник рекрутингового центру по черзі просив кожного з добровольців підписати контракт, з якими вони ознайомилися заздалегідь.

За словами представника рекрутингового центру Петра Горкуши, наразі заявки на приєднання до Українського легіону подали вже понад 600 людей.