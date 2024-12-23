Бригада "Азов" оголосила про набір іноземців

Про це повідомляє Азов.

"Служба в "Азові" - це сучасні військові стандарти, професіоналізм, а також побратимство і взаємоповага. Бійці з усього світу вже стали до наших лав і стоять пліч-о-пліч з українцями проти агресора", - йдеться у дописі.

Зазначається, що у разі готовності іноземець має заповнити анкету за посиланням - з ним зв'яжуться і розкажуть про подальші дії.

"Від нас - сучасна зброя, якісна підготовка і вмотивоване братерство. Від тебе - бажання служити у топовому підрозділі української армії", - наголосили військові.