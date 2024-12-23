Бригада "Азов" оголосила про набір іноземців
12-та бригада спеціального призначення "Азов" оголосила про набір іноземних добровольців до своїх лав
Про це повідомляє Азов.
"Служба в "Азові" - це сучасні військові стандарти, професіоналізм, а також побратимство і взаємоповага. Бійці з усього світу вже стали до наших лав і стоять пліч-о-пліч з українцями проти агресора", - йдеться у дописі.
Зазначається, що у разі готовності іноземець має заповнити анкету за посиланням - з ним зв'яжуться і розкажуть про подальші дії.
"Від нас - сучасна зброя, якісна підготовка і вмотивоване братерство. Від тебе - бажання служити у топовому підрозділі української армії", - наголосили військові.
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