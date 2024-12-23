Спецслужби США вважають, що відправити війська в РФ було ідеєю КНДР, - NYT

Про це пише New York Times із посиланням на чиновників США.

У матеріалі йдеться, що на думку деяких західних чиновників розгортання військ КНДР у РФ було ознакою звернення Кремля у "потребі більшої кількості солдатів".

Однак, за словами співрозмовників видання, спецслужби Сполучених Штатів дійшли висновку, що Північна Корея сама запропонувала відправити своїх військових у Росію, "хоча президент Володимир Путін швидко прийняв це".

NYT нагадує: за українськими й західними оцінками, Пхеньян надав Москві щонайменше 10 тис. солдатів.

Водночас у США вважають, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин не отримав щось натомість негайно. За словами чиновників США, він сподівається на "відплату" від РФ у майбутньому: підтримку в дипломатичний боротьбі, допомогу в разі кризи чи надання технологій.