Спецслужби США вважають, що відправити війська в РФ було ідеєю КНДР, - NYT
Американські розвідувальні служби вважають, що відправити військових до РФ запропонував Пхеньян, а не Москва. Однак російський диктатор Володимир Путін швидко погодився на це
Про це пише New York Times із посиланням на чиновників США.
У матеріалі йдеться, що на думку деяких західних чиновників розгортання військ КНДР у РФ було ознакою звернення Кремля у "потребі більшої кількості солдатів".
Однак, за словами співрозмовників видання, спецслужби Сполучених Штатів дійшли висновку, що Північна Корея сама запропонувала відправити своїх військових у Росію, "хоча президент Володимир Путін швидко прийняв це".
NYT нагадує: за українськими й західними оцінками, Пхеньян надав Москві щонайменше 10 тис. солдатів.
Водночас у США вважають, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин не отримав щось натомість негайно. За словами чиновників США, він сподівається на "відплату" від РФ у майбутньому: підтримку в дипломатичний боротьбі, допомогу в разі кризи чи надання технологій.
- 23 грудня президент України Володимир Зеленський за результати Ставки 23 грудня заявив, що кількість убитих та поранених північнокорейських військових у Курській області РФ вже сягнула трьох тисячі осіб.
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