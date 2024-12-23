Кількість убитих та поранених військових КНДР на Курщині перевищила 3 тис. осіб, - Зеленський

Про це президент написав у соцмережах.

Він розповів, що під час Ставки представники Служби зовнішньої розвідки, ГУР, міністри оборони і закордонних справ України детально опрацювали роботу із Сирією після падіння диктатора Асада та його втечі.

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії та загалом у регіоні й буде підтримувати необхідні зусилля партнерів.

"Вважаємо, що принципово для безпеки народу Сирії та загалом регіону прибрати будь-яку російську присутність із Сирії. Ми вдячні кожній країні та кожному лідеру, які зараз готові допомагати суспільству Сирії відновити нормальне життя й розбудувати ефективні державні інституції. Ми обовʼязково підтримаємо народ Сирії в продовольчій безпеці. Усі потрібні для цього рішення з нашого боку ухвалені, Україна готова до постачання продовольства", - наголосив президент.

Він додав, що Україна готова працювати з представниками сирійського народу для виправлення помилок режиму Асада, зокрема, щодо України та всієї Європи.

Крім того, Зеленський розповів, що на сьогоднішньому засіданні доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Зокрема, він розповів про ситуацію на фронті та у районах проведення Курської операції.

"Є ризики скеруввання додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї, і будуть наші відчутні відповіді на це. Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже три тисячі осіб", - зазначив Зеленський.

Він наголосив: "Важливо, щоб світ розумів, що ризик дестабілізації навколо Корейського півострова і в сусідніх регіонах й акваторіях збільшується пропорційно зростанню співпраці між Москвою та Пхеньяном. Передання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з Росії – це глобальна загроза. Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вище, ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію та руйнує життя".