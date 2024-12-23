КНДР готується розгорнути додаткові війська й техніку в РФ, – розвідка Південної Кореї

Про це, як повідомила агенція новин Yonhap, заявили в понеділок військові Південної Кореї.

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"Комплексна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ (у Росії), а наразі постачає 240-міліметрові пускові установки залпового вогню та 170-мм самохідну артилерію", – йдеться в повідомленні Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS).

У JCS додали: є певні ознаки того, що Північна Корея переходить до виробництва та постачання дронів-камікадзе, вперше представлених під час інспекції Кім Чен Ина в листопаді. Такий крок пояснюють намаганням Північної Кореї отримати практичний досвід ведення війни. і модернізувати свою систему звичайних озброєнь.

Минулого місяця державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями на місці різних типів безпілотних літальних апаратів-камікадзе й закликав до повномасштабного виробництва цього виду зброї, який стає все більш важливим в сучасній війні через свою економічну ефективність.

Розвідка нагадала, що Північна Корея вже направила тисячі військових воювати на боці Росії в її війні проти України. При цьому, за даними розвідувального агентства Південної Кореї, кількість північнокорейських жертв війн оцінюється приблизно в 1100 осіб.