Окупанти вдарили КАБами по Степногірську на Запоріжжі: постраждала жінка
Увечері 23 грудня російські війська запустили керовані авіаційні бомби на Степногірськ Запорізької області. У результаті атаки поранень зазнала одна людина
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Як зазначається, росіяни скинули два КАБи на Василівський район.
Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено п'ятиповерховий будинок, також загорівся одноповерховий приватний будинок.
Травмованій жінці надали медичну допомогу.
- Російська армія в п'ятницю, 20 грудня, атакувала Україну дронами. Унаслідок ворожого удару по Запоріжжю постраждали двоє людей.
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