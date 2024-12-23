В Одеському районі через отруєння невідомою речовиною померли три дитини

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Правоохоронці встановили, що двоє дівчаток 3-х та 5 років і їхній 7-річний брат, коли мати займалась домашніми справами, вжили невідому речовину, від якої їм, імовірно, стало зле.

Зазначається, що 30-річна жінка виявила своїх дітей у важкому стані та викликала швидку. Медики, діагностувавши отруєння невідомою речовиною, намагалися врятувати малечу, але вони померли.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 з приміткою "нещасний випадок", ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.