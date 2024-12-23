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В Одеському районі через отруєння невідомою речовиною померли три дитини

Катерина Єсікова
23 грудня, 2024 понедiлок
16:24
Суспільство отруєння діти

В Одеському районі троє малолітніх дітей отруїлися невідомою речовиною, внаслідок чого вони померли у лікарні

Зміст

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Правоохоронці встановили, що двоє дівчаток 3-х та 5 років і їхній 7-річний брат, коли мати займалась домашніми справами, вжили невідому речовину, від якої їм, імовірно, стало зле.

Зазначається, що 30-річна жінка виявила своїх дітей у важкому стані та викликала швидку. Медики, діагностувавши отруєння невідомою речовиною, намагалися врятувати малечу, але вони померли. 

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 з приміткою "нещасний випадок", ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. 

  • У Львові через отруєння чадним газом постраждало четверо людей: у лікарні 5-річна дитина.

 

Теги:
Новини
Кримінал
Одещина
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